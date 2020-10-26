В воскресенье поступило 13 сообщений о минировании избирательных участков, с наступлением темноты были обесточены 23 участка – ГСЧС

В течение воскресенья, 25 октября, поступали анонимные сообщения о минировании 13 избирательных участков в ряде областей Украины, которые по итогам проверки не подтвердились, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Так, согласно обнародованной на сайте ГСЧС в понедельник утром информации, в воскресенье поступали анонимные сообщения о минировании избирательных участков в Винницкой (6), Одесской (4), Днепропетровской (2) и Киевской (1) областях.

"В порядке взаимодействия привлекалось 28 человек и 7 единиц техники, в том числе пиротехнический расчет ГСЧС. После проведенных проверок факты заминировании не подтвердились", - говорится в информации.

Также с наступлением темного времени суток произошло обесточивание 23 избирательных участков в Винницкой (6), Запорожской (3), Львовской (3), Херсонской (3), Ивано-Франковской (3), Днепропетровской (1), Закарпатской (1), Донецкой (1), Харьковской (1) и Киевской (1) областях.

"На все случаи силами ГСЧС обеспечена доставка электрогенераторов и обеспечена подача электроэнергии. Всего привлекалось более 50 человек и 12 единиц техники ГСЧС", - рассказали в Службе.

По состоянию на 7.00 понедельника подразделения ГСЧС с помощью электрогенераторов подают электроэнергию на 2 избирательных участка и территориальную избирательную комиссию в с. Новица Калушского района Ивано-Франковской области.

"В связи с подсчетом голосов на избирательных участках продолжается дежурство 1 тыс. 679 человек ГСЧС", - добавили в Службе.