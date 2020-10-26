Разрыв между Гунько и Ляшко на выборах нардепа в округе №208 после подсчета 10% протоколов сократился до 1,8% – ЦИК

Кандидат на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 (Черниговская обл.) Анатолий Гунько ("Слуга народа") по-прежнему лидирует на выборах по итогам подсчета 10,05% обработанных протоколов.

Согласно обнародованным в понедельник утром на сайте Центризбиркома данным, за Гунько отдали свои голоса 35,8% избирателей (1 489 голосов). На втором месте идет лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко, за которого проголосовали 34,04% избирателей (1 416 голосов).

За самовыдвиженку Людмилу Давыденко проголосовали 20,84% избирателей (867 голосов).

Остальные кандидаты в народные депутаты набирают менее 5% голосов.

Как сообщалось, по данным ЦИК, явка на промежуточных выборах народного депутата, состоявшихся 25 октября, составила 50,03%.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208: самовыдвиженца из Сум, председателя правления БО " БФ Олексія Оскера" Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побигая; выдвинутого "Партией Сергея Суханова" адвоката из Днепра Сергея Суханова; кандидата от Прогрессивной социалистической партии Украины Ивана Донца; лидера политической партии "Радикальная партия" Олега Ляшко; члена политической партии "Команда Сергея Минько" Виталия Чорного; кандидата от политической партии "Правоконсервативная партия Украины "Северный путь" Василия Крутчака, а также Анатолия Григорьевича Гунько, выдвинутого политической партией "Слуга народа" и Анатолия Николаевича Гунько, самовыдвиженца.

В этот же день, 25 октября, в стране проходили местные выборы, явка на которых в Черниговской области в целом составила, по данным ЦИК, 41,64%.