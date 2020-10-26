В Хмельницкой области опрос Зеленского проводила 11-летняя девочка – глава Нацполиции

В Хмельницкой области в день выборов опрос, инициируемый президентом Украины Владимиром Зеленским, проводила 11-летняя девочка, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Хочу обратить внимание на то, что сегодня в Хмельницкой области действительно занималась волонтерской деятельностью девочка 11-ти лет, она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей", - рассказал глава Клименко на брифинге, передает пресс-служба Министерства внутренних дел на странице в Facebook.

Как сообщалось, ранее координатор всеукраинского проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин отметил, что проводившая опрос социологическая компания пояснила участие несовершеннолетних тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и листы для проведения опроса на своих детей.

"Подбором интервьюеров занималась социологическая компания. Пояснение было следующее, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, и если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я", - сказал он.