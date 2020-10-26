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06:01 26.10.2020

Байден полагает, что в "клеветнической кампании" в отношении него может иметься "российский след"

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что публикация писем, якобы принадлежащих его сыну - Хантеру, может являться частью российской кампании по дезинформации.

"Из того, что я читал и знаю, разведывательное сообщество предупредило президента (Дональда Трампа - ИФ) о том, что Джулиани (Руди Джулиани, адвокат Трампа - ИФ) получает дезинформацию от русских. И мы также знаем, что Путин очень старается распространять дезинформацию о Джо Байдене. И поэтому, когда вы объединяете Россию, Джулиани, президента вместе - это именно то, что есть. Это клеветническая кампания, потому что ему (Трампу - ИФ) не о чем говорить", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS.

Ранее газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Позже сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к опубликованной электронной переписке.

На прошлой неделе директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании". Позднее телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что ФБР не считает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем Байдена.

"ФБР владеет ноутбуком, содержащим электронные письма Хантера Байдена, и соглашается с оценкой директора Национальной разведки Рэтклиффа (Джон Рэтклифф - ИФ) о том, что электронные письма не были частью российской дезинформационной кампании", - говорится в сообщении телеканала.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в ходе финальных дебатов высмеял заявление Байдена о причастности России к публикации писем его сына.

"Вы хотите сказать, что история с ноутбуком (Хантера Байдена - ИФ) это еще одна история с российской мистификацией?" - спросил Трамп. На что получил утвердительный ответ.

"Вы, должно быть, шутите", - рассмеялся он.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы. В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

Теги: #сша #дезинформация #россия #байден
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