В Кировоградской области полиция устанавливает обстоятельства недостачи 10 избирательных бюллетеней

В Кировоградской области правоохранители устанавливает обстоятельства недостачи 10 избирательных бюллетеней, информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.158-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области, установлено, что после завершения голосования членами участковой избирательной комиссии проводился подсчет бюллетеней в ящиках для голосования, а также имеющихся у членов комиссии - не использованных бланков.

"В результате выявлена недостача 10 бланков незаполненных бюллетеней", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.