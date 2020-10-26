События

05:07 26.10.2020

В Польше за сутки зафиксировано почти 12 тыс. случаев заражения коронавирусом, 87 больных скончались

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В Польше за сутки 25 октября лабораторно подтверждены 11 742 новых случаев заболевания COVID-19, 3 275 человек выздоровели, 87 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Абсолютный рекорд случаев инфицирования за сутки был зафиксирован в Польше23 октября - 13 632. 24 октября было зафиксировано 13 628 случаев заболевания.

По состоянию на воскресенье, 25 октября, количество активных больных в Польше составило 136 631 (на 8 380 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 253 688 случаев инфицирования, умерли 4 438 человек, выздоровели 112 619 человек.

Теги: #статистика #коронавирус #польша
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