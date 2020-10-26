В Запорожской области в день выборов на двух избирательных участках и ТИК пропало электричество - ГСЧС

В Запорожской области из-за падения электроопоры было отключено электроснабжение на двух избирательных участках и территориальной избирательной комиссии, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

"25 октября около 17:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате падения электроопоры от электроснабжения отключены два избирательные участка и территориальная избирательная комиссия в пгт Веселое. Чтобы обеспечить в дальнейшем избирательный процесс подразделения ГСЧС установили электрогенератор на территории избирательного участка №230090 в Центре культуры и искусств, а также осветительную башню в помещении участка №230092 в общеобразовательной школе №2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс волеизъявления граждан продолжился. Так, в 18:05 электроснабжение на объектах было восстановлено.