Байден считает Россию главной угрозой для США, Китай - большим конкурентом

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден считает, что на данный момент основной угрозой для США является Россия, а Китай - самым большим конкурентом.

"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS.

"Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", - добавил он.

Байден в очередной раз отметил, что Трамп "обнимает каждого диктатора".

"И вот что происходит сейчас. (...) Есть ситуация в Корее (КНДР - ИФ), где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. (...) Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (...) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил кандидат от демократов.

Он добавил, что поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они "не могут рассчитывать на нас".