В Полтаве на выборах мэра лидирует Мамай, Иващенко и Удовиченко – опрос местного издания

Бывший мэр Полтавы Александр Мамай лидирует на выборах городского головы, свидетельствуют результаты опроса читателей местного издания "Полтавщина".

Согласно результатам опроса, за Мамая (от партии "За майбутне") проголосовали 21,8% читателей сайта. На втором месте – представитель "Слуги народа" Сергей Иващенко, за него проголосовали 19,5%, за представителя партии "Ридне мисто" Александра Удовиченко проголосовали – 18,4%, за представителя ВО "Свобода" Юрия Бублика – 10%.

На выборах в горсовет наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа" – 18,3%, "Европейская солидарность" – 15,7%, "Ридне мисто" – 13,8%, "За майбутне" – 13,6%, "Довира" – 5,8%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,4%.

Остальные политсилы не преодолевают 5-процентный барьер.