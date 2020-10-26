События

03:39 26.10.2020

В Одесской области правоохранители начали 9 уголовных производств и составили 19 админпротоколов из-за нарушений избирательного законодательства

2 мин читать

В полицию Одесской области по состоянию на 22:00 25 октября поступило 293 обращения, связанных с избирательным процессом, по результатам проверки начато 9 уголовных производств и составлено 19 административных протоколов.

Отдел коммуникации полиции Одесской области, полиция обеспечила правопорядок во время выборов в регионе.

Большинство зафиксированных нарушений касались повреждения бюллетеней и подкупа избирателей. Также было несколько сообщений о минировании участков, ни одно из которых не подтвердилось.

Так, по результатам проверки полицейские начали 9 уголовных производств: из них по ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) – 3. Также по ст.259 ч.1 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) составлено 4 производства, по ст.158 ч.1 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) – одно.

Еще одно производство начато по ст.15 и ч.3 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, составлено 19 административных протоколов, 5 из них - по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации референдума), один - по ст.212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск), девять - по ст. 212-23 (повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования), два - по ст.173 (мелкое хулиганство), один - по ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде), один - по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП.

В настоящее время все избирательные участки закрылись, процесс подсчета голосов продолжается. Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и нести службу.

Теги: #одесская #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:00 26.10.2020
В Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях самая низкая явка на местных выборах, самая высокая – в Тернопольской области, информирует ЦИК

В Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях самая низкая явка на местных выборах, самая высокая – в Тернопольской области, информирует ЦИК

02:20 26.10.2020
В Литве оппозиционные консерваторы победили на выборах в сейм и создают коалицию с либералами

В Литве оппозиционные консерваторы победили на выборах в сейм и создают коалицию с либералами

02:11 26.10.2020
В Хмельницком с 81% голосов побеждает действующий мэр Симчишин - экзит-пол местного издания

В Хмельницком с 81% голосов побеждает действующий мэр Симчишин - экзит-пол местного издания

01:42 26.10.2020
20% украинцев не голосовали на местных выборах по состоянию здоровья – соцопрос "Рейтинга"

20% украинцев не голосовали на местных выборах по состоянию здоровья – соцопрос "Рейтинга"

01:36 26.10.2020
В горсовете Днепра новичком станет лишь "Слуга народа" – экзит-пол

В горсовете Днепра новичком станет лишь "Слуга народа" – экзит-пол

01:31 26.10.2020
На выборах мэра Ровно лидирует Шакирзян, за ним идут Коваль и Третяк - опросы

На выборах мэра Ровно лидирует Шакирзян, за ним идут Коваль и Третяк - опросы

01:30 26.10.2020
Кличко может победить в первом туре мэрских выборов в Киеве – источник

Кличко может победить в первом туре мэрских выборов в Киеве – источник

01:09 26.10.2020
В луцкую городскую ТИК привезли первые протоколы с участков – СМИ

В луцкую городскую ТИК привезли первые протоколы с участков – СМИ

01:00 26.10.2020
В день голосования полиция разоблачила несколько схем подкупа избирателей - Клименко

В день голосования полиция разоблачила несколько схем подкупа избирателей - Клименко

00:53 26.10.2020
На выборах мэра Ивано-Франковска Марцинкив набирает 84%, Шкутяк – 6,7%, Сербин – 3,6% - опрос ГО "Центр развития инициатив"

На выборах мэра Ивано-Франковска Марцинкив набирает 84%, Шкутяк – 6,7%, Сербин – 3,6% - опрос ГО "Центр развития инициатив"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол муниципального канала по выборам мэра Запорожья: Буряк - 60,6%, Тишечко – 14,8%, Прозапас – 11,4%

На 26 октября планируется подсчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса "5 вопросов от президента" – координатор

Зеленский намерен "жестко следить" за избранными местными властями

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Харькову: Кернес – 57,9%, Фельдман – 12,12%, Кучер – 11,98%, Абрамичев – 6,23%, Черняк – 4,51%

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Киеву: Кличко – 45,93%, Попов – 9,62%, Верещук – 8,53%, Кучеренко – 7,82%, Притула – 7,27%

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат в депутаты Тернопольского горсовета от "Силы и чести" будет оспаривать выборы на 20-ти УИК – СМИ

Трамп в случае своего переизбрания планирует уволить главу Минобороны, директоров ЦРУ и ФБР - СМИ

Явка на выборах нардепа в округе №208 составила 50% - ЦИК

В Чернигове мужчина похитил коробку с бланками опроса Зеленского

"Кернел" в I кв.-2021 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 2%, увеличил экспорт зерна – на 31%

На выборах мэра Тернополя Надал набирает 72,3%, Сороколит – 7,2%, Овчарук – 6,7% - экзит-пол местного издания

На трех УИК Чернигова не будут учитывать голоса за кандидатов, а только за партии из-за ошибок в бюллетени – решение ТИК

Притула: могу уже констатировать - "Голос" становится фракцией в Киевсовете

Во Франции установлен новый антирекорд заражения коронавирусом – 52 010 человек за сутки

Результаты выборов в Виннице будут известны до конца недели, прогнозирует председатель ТИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА