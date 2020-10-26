В Одесской области правоохранители начали 9 уголовных производств и составили 19 админпротоколов из-за нарушений избирательного законодательства

В полицию Одесской области по состоянию на 22:00 25 октября поступило 293 обращения, связанных с избирательным процессом, по результатам проверки начато 9 уголовных производств и составлено 19 административных протоколов.

Отдел коммуникации полиции Одесской области, полиция обеспечила правопорядок во время выборов в регионе.

Большинство зафиксированных нарушений касались повреждения бюллетеней и подкупа избирателей. Также было несколько сообщений о минировании участков, ни одно из которых не подтвердилось.

Так, по результатам проверки полицейские начали 9 уголовных производств: из них по ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) – 3. Также по ст.259 ч.1 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) составлено 4 производства, по ст.158 ч.1 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) – одно.

Еще одно производство начато по ст.15 и ч.3 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, составлено 19 административных протоколов, 5 из них - по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации референдума), один - по ст.212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск), девять - по ст. 212-23 (повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования), два - по ст.173 (мелкое хулиганство), один - по ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде), один - по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП.

В настоящее время все избирательные участки закрылись, процесс подсчета голосов продолжается. Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и нести службу.