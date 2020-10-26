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03:18 26.10.2020

Кандидат в депутаты Тернопольского горсовета от "Силы и чести" будет оспаривать выборы на 20-ти УИК – СМИ

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Кандидат в депутаты Тернопольского городского совета от партии "Сила и честь" Петр Крыськив будет оспаривать избирательный процесс на 20-ти участках в Тернополе, сообщает "Суспильне: Тернополь".

"По его словам, на этих участках не было программы его партии, списка и информации о нем как о первом кандидате. В частности, мужчина написал жалобу в городскую территориальную избирательную комиссию на голову участка в 3-й школе Тернополя", - говорится в сообщении на сайте ресурса в ночь на подельник.

Теги: #кандидат #оспаривание #тернополь #горсовет
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