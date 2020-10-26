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03:08 26.10.2020

Трамп в случае своего переизбрания планирует уволить главу Минобороны, директоров ЦРУ и ФБР - СМИ

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Президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на второй срок планирует уволить нескольких высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным портала, если Трамп переизберется, он немедленно уволит директора ФБР Кристофера Рэя, а также рассчитывает заменить директора ЦРУ Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера.

Как отметили собеседники портала, список запланированных замен намного длиннее, но эти три кандидата на увольнение в приоритете.

Один из источников подчеркнул, что Трамп уже бы уволил Хаспел и Рэя, если бы не предстоящие выборы.

Источник, близкий к Хаспел, сообщил порталу, что директор ЦРУ рассматривает возможность уйти самостоятельно независимо от того, кто победит на выборах.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил: "В настоящее время у нас нет никаких кадровых объявлений, и было бы неуместно гадать об изменениях после выборов или во второй срок".

Ранее о том, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность увольнения директора ФБР после выборов 3 ноября, сообщала The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно источникам издания, критика Трампа в отношении Рэя была вызвана тем, что ни он, ни генеральный прокурор США Уильям Барр не начали официальное расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы. В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

Теги: #сша #увольнения #трамп #планы
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