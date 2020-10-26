В Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях самая низкая явка на местных выборах, самая высокая – в Тернопольской области, информирует ЦИК

Самая высокая явка на местных выборах 25 октября зафиксирована в Тернопольской области - 44,81%, самая низкая в Донецкой области -31,67%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно сообщению ЦИК на странице в Facebook, по состоянию на 22:00 явка по Украине составляет 36,98%.

При этом в Донецкой области проголосовало 31,67% избирателей, Николаевской – 32,02%, Харьковской – 32,33%, Херсонской – 32,39%, Запорожской – 33,93%, Днепропетровской – 34,16%, в г.Киев – 34,34%, Черновицкой области - 34,84%.

В то же время во Львовской области одна из самых высоких явок – 43,83%, Винницкой – 41,92%, Волынской – 41,89%, Закарпатской – 41,86%, Черниговской области – 41, 64%.