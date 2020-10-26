Явка на выборах нардепа в округе №208 составила 50% - ЦИК

Явка избирателей в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 на промежуточных выборах народного депутата, состоявшихся 25 октября, немного превысила 50%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, явка на выблорах в 208 округе составила 50,03%.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208: самовыдвиженца из Сум, председателя правления БО " БФ ОЛЕКСІЯ ОСКЕРА" Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побигая; выдвинутого "Партией Сергея Суханова" адвоката из Днепра Сергея Суханова; кандидата от Прогрессивной социалистической партии Украины Ивана Донца; лидера политической партии "Радикальная партия" Олега Ляшко; члена политической партии "Команда Сергея Минько" Виталия Чорного; кандидата от политической партии "Право-консервативная партия Украины "Северный путь" Василия Крутчака, а также Анатолия Григорьевича Гунько, выдвинутого политической партией "Слуга народа" и Анатолия Николаевича Гунько, самовыдвиженца.

В этот же день, 25 октября, в стране проходили местные выборы, явка на которых в Черниговской области в целом составила, по данным ЦИК, 41,64%.