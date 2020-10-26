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02:20 26.10.2020

В Литве оппозиционные консерваторы победили на выборах в сейм и создают коалицию с либералами

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Вильнюс. 26 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Оппозиционные консерваторы одержали победу на выборах в сейм Литвы и начали переговоры о создании правящей правоцентристской коалиции с Либеральным движением и Партией свободы.

По предварительным данным, консерваторы "Союз отечества - Литовские христианские демократы" обеспечили себе 50 мандатов и вместе с партнерами по коалиции получат незначительное большинство в сейме.

Председатели трех партий после встречи в сейме в ночь на понедельник приняли совместную декларацию о том, что они готовы сформировать правительство во главе с Ингридой Шимоните.

Кандидат в премьеры сказала, что первоочередными ее задачами будут пересмотр бюджета и изменение модели управления коронавирусным кризисом, чтобы можно было больше прислушиваться к мнению медицинских экспертов при принятии решений.

Либеральное движение и Партия свободы получили 13 и 11 мандатов соответственно. Это значит, что у правых партий будет в сейме 74 голоса из 141.

Выборы в сейм в Литве проходили в условиях коронавирусной пандемии. Несмотря на то, что эпидемиологические показатели в стране на данный момент лучше европейских, в день голосования стало известно о рекордно большом приросте заболеваний COVID-19. За минувшие сутки в Литве было выявлено 603 новых случая и пять смертей.

Теги: #выборы #литва #парламент
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