События

01:42 26.10.2020

20% украинцев не голосовали на местных выборах по состоянию здоровья – соцопрос "Рейтинга"

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В Украине по состоянию здоровья не принимали участие в голосовании на местных выборах 20% граждан, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 25 октября.

Согласно данным исследования, 20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья, 19% - из-за того, что не проживают по месту прописки, 15% - заняты в день выборов, 14% - не знали, за кого голосовать, для 12% - выборы не интересны, 10% - из-за эпидемии коронавируса, еще у 4% нет выборов в их городе/селе, 4% - отсутствуют в списках.

Так, если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, кто не голосовал в местных выборах, таки проголосовали бы 25 октября, 13% - 50/50, 14% - возможно, 25% - не голосовали бы.

Также, согласно соцопросу, среди тех, кто голосовал на местных выборах 40% ответили, что им было сложно разобраться с бюллетенями: 13% очень сложно и 27% не сложно. В то же время 35% избирателей сказали, что это было сделать довольно легко, и 25% - очень легко.

Кроме того, 79% голосовавших считают, что местные выборы важны для страны, но среди тех, кто на выборы не ходил - так считают лишь половина. Также среди тех, кто не ходил на выборы относительное большинство чувствует разочарование ситуации в стране - это 63%, а 32% из них испытывают надежду. Те, кто голосовал, неоднозначно отвечают на вопрос: 44% испытывают надежду, 51% - разочарование страны.

В целом среди всех эмоций в голосующих преобладает надежда (51%) и интерес (24%), в то же время у тех, кто не голосовал - разочарование (35%).

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 9947 респондентов: в т.ч. 1200 респондентов методом опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов - опрос тех, кто не голосовал в выборах. Ошибка репрезентативности: не более 2,8%

В т.ч. было опрошено 8 747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%

Теги: #поведение #соцопрос #выборы
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