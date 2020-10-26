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01:36 26.10.2020

В горсовете Днепра новичком станет лишь "Слуга народа" – экзит-пол

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Основным изменением в 64-местном горсовете Днепра, согласно результатам экзит-пола "Савик Шустер Студии", станет вхождение в него президентской партии "Слуга народа" с 11 мандатами и выход партии "Самопомощь", получившей в 2015 году 5 мест и сохранивший во фракции за пять лет 3 депутатов.

Созданная с участием мэра Днепра Бориса Филатова партия "Пропозиция" получит почти треть мест в горсовете – 21, как и пять лет партия "УКРОП", которую тогда поддерживал Филатов. Хотя к завершению каденции нынешнего горсовета число депутатов в промэрской фракции выросло 27-ми.

Формально в горсовете будет еще одна новая фракция - Блока Вилкула "Украинская перспектива" с 4 мандатами, однако ее стоит рассматривать как один из осколков победителя выборов 2015 года – "Оппозиционного блока", получившего тогда 25 мандатов. "Оппоблок" пять лет назад выдвинул на должность мэра Александра Вилкула, уступившего Филатову во втором туре.

В действующем горсовете во фракции "Оппоблока" 7 депутатов, но из их бывших коллег сформирована еще фракция "За жизнь" с 6 местами. В новом горсовете она увеличится до 13 голосов, так как "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) на этих городских выборах стала второй.

"Громадская сила" Загида Краснова, по данным экзит-пола, получит 8 мест против 7 на выборах пять лет назад и шести во фракции в нынешнем горсовете. У лидера этой силы еще есть шанс побороться за мэрство: экзит-пол выводит его во второй тур с 14,44% против 44,47% у Филатова.

Экзит-пол также прогнозирует, что неизменным по итогам выборов в горсовет Днепра останется число мандатов партии "Евросолидарность" – 6.

Теги: #днепр #выборы #горсовет
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