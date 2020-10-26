Кличко может победить в первом туре мэрских выборов в Киеве – источник

Действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к территориальной избирательной комиссии.

По словам источника, по оперативным данным, полученным от участковых комиссий после обработки 67% бюллетеней, Кличко набирает около 51% голосов.

На втором месте – представитель "ОПЗЖ" Александр Попов – 9,4%, третьим едет представитель "Голоса" Сергей Притула – 7,7% .