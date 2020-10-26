В луцкую городскую ТИК привезли первые протоколы с участков – СМИ

После полуночи понедельника в Луцкий городской совет, где проходит заседание Луцкой городской территориальной избирательной комиссии, привезли первые протоколы с избирательных участков, сообщает "Волынь Пост".

"Председатель Луцкой городской ТИК Мария Парфенюк объявила, что привезли, в частности, протоколы с участков 071097 (КП "Волынский областной фтизиопульмонологический медицинский центр" Волынского областного совета) и 071100 (Коммунальное предприятие "Луцкий клинический родильный дом")", - сообщает местный новостной ресурс.

Как отмечается, по состоянию на 00:25 понедельника привезенные документы проверяют, суммарно на двух упомянутых спецучастках - менее 300 избирателей, поэтому протоколы с результатами из-за такого небольшого количества привезли первыми.