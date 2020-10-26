События

01:05 26.10.2020

В Чернигове мужчина похитил коробку с бланками опроса Зеленского

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В Чернигове полицейские задержали мужчину при попытке похитить вторую коробку с бланками опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает сектор коммуникации ГУ Нацполиции в области.

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что у женщины, которая проводила опрос у одного из избирательных участков, неизвестный мужчина выхватил коробку с заполненными бланками и убежал. Менее чем через час похожее сообщение поступило из другого микрорайона Чернигова: там мужчина тоже пытался схватить коробку, но ему помешали", - сообщают в правоохранительном ведомстве.

Полицейские установили, что к обоим правонарушениям причастен местный житель. Как пояснил мужчина, коробку с бланками он выбросил.

Правоохранители составили на него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Теги: #чернигов #инцидент #опрос
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