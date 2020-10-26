В день голосования полиция разоблачила несколько схем подкупа избирателей - Клименко

В течение избирательного дня схемы подкупа избирателей зафиксированы в городе Киеве, Одесской, Запорожской, Николаевской и Киевской областях, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что полицейские задержали группу лиц, которые свозили людей из Луганской области, чтобы те проголосовали за конкретного кандидата в Киеве.

"Что касается так называемых "каруселей": мы установили "схему" подкупа, где организаторы наладили прибытие в Киевскую область группы из 24 жителей Луганщины. Поездом "Попасная – Киев" эти люди прибыли в Киев и их централизованно везли в поселок Гатное Киевской области. Мы установили всех участников "карусели", среди которых и организатор. Они задержаны, им сообщено о подозрении. Цена голоса - 500 гривен", - сообщил Клименко.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) УК Украины.

По словам Клименко, похожая схема подкупа избирателей была организована в Бучанском районе Киевской области.

"В Николаеве мы задокументировали эту "сетку" подкупов избирателей в самой Киевской области. Организаторы - отец и сын, жители Николаевщины. Они при голосовании предлагали и платили до 2000 гривен гражданам, приехавшим в Бучанский район в Борщаговский сельский совет. Эту "делегацию" собрали на Николаевщине. После проведения инструктажа данных лиц доставили в столицу, а затем - любым транспортом, включая такси, подвозили к месту голосования. Заявители подтвердили, что получили 2000 гривен за голосование", - рассказал Клименко.

По данным полиции в фальсификациях, приняли участие около 80 жителей Николаева. "Расследуется уголовное производство по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - подытожил глава Нацполиции.

Как сообщалось ранее, всего с 8 утра до закрытия участков Нацполиция получила 4 375 заявлений и уведомлений о нарушении избирательного процесса, составлено 224 админпротокола, начато 77 уголовных производств.

В течение дня было зафиксировано 12 сообщений о минировании 18 объектов в Винницкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской области, а также о минировании 1 автомобиля. Также было зафиксировано 12 случаев обесточивания избирательных участков.