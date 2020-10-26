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00:54 26.10.2020

"Кернел" в I кв.-2021 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 2%, увеличил экспорт зерна – на 31%

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"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в первом квартале 2021 финансового года (ФГ), начавшегося в июле 2020 года, сократил продажи подсолнечного масла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 296,24 тыс. тонн.

Согласно отчету на сайте Варшавской фондовой биржи в понедельник, продажи подсолнечного масла в бутылках за указанный период составили 11,5% от общего объема продаж (за аналогичный период прошлого ФГ - 8,4%).

В июле-сентябре этого года маслоэкстракционные заводы холдинга переработали 662,61 тыс. тонн семян масличных культур, что на 5% больше показателя за первый квартал 2020 ФГ. В компании отметили, что это самый высокий показатель за первый квартал финансового года.

В документе отмечается, что объемы экспорта зерна из Украины в первом квартале 2021 ФГ выросли на 31% - до 2,13 млн тонн, из них 1,9 млн тонн - от внешних поставщиков, остальное произвели сельскохозяйственные подразделения компании.

Перевалка зерна на экспортных терминалах в Украине в указанный период возросла на 56% - до 1,87 млн тонн. Как пояснили в компании, это обусловлено увеличением объемов перевалки на новом экспортном терминале "Кернела" в порту Черноморск. Объем приема зерна элеваторами компании снизился на 36% - до 1,25 млн тонн, что связано с сокращением урожая в сельскохозяйственном бизнесе компании и задержку уборочной кампании в этом сезоне.

По состоянию на 25 октября 2019 года "Кернел" намолотил 43,7% кукурузы, 98% подсолнечника и 100% пшеницы.

Агрохолдинг намерен собрать урожай с 254,8 тыс. га отведенных под кукурузу (10% больше чем годом ранее), 148,2 тыс. га – под подсолнечник (на 9% больше), 72,3 тыс. га – под пшеницу (26% меньше), 23,1 тыс. га – под другие культуры (52% меньше). Всего 498,4 тыс. тонн площадей под культурами, что на 3% меньше, чем в 2020 ФГ, говорится в отчете агрохолдинга.

"Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% - до $980 млн.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #кернел
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