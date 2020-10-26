На выборах мэра Ивано-Франковска Марцинкив набирает 84%, Шкутяк – 6,7%, Сербин – 3,6% - опрос ГО "Центр развития инициатив"

На выборах городского головы Ивано-Франковскалидирует действующий мэр города Руслан Марцинкив (ВО "Свобода), свидетельствуют результаты опроса, проведенного ГО "Центр развития инициатив".

Согласно результатам исследования, за Марцинкива проголосовали 84% жителей города. На втором месте – представитель партии "Европейская солидарность" Петр Шкутяк, за него проголосовали 6,7%, на третьем – представительница "Украинской галицкой партии" Наталья Сербин, за нее проголосовали 3,6%.

На четвертом месте – представитель партии "Слуга народа" Александр Богачов с 3,4%.

Согласно данным экзит-пола, в горсовет Ивано-Франковскамогут пройти: ВО "Свобода" – 59%; "Евросолидарность" – 15%; "Слуга народа" – 5,4%.

Остальные политсилы набирают менее 5% голосов избирателей.