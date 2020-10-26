На трех УИК Чернигова не будут учитывать голоса за кандидатов, а только за партии из-за ошибок в бюллетени – решение ТИК

Территориальная избирательная комиссия Чернигова будет считать голоса, отданные только за политические партии на участках, куда привезли неправильные бюллетени, а голоса за кандидатов учтены не будут, постановили на заседании Черниговской ТИК.

Заседание началось с замены секретаря избирательной комиссии, сообщает "Суспильне: Чернигов".

Результатом единогласного голосования (17 "за" из 17-ти) стало решение о том, чтобы в тех бюллетенях, в которых допустили ошибку (фамилии кандидатов были указаны с другой округа, а не из того, где располагались участки), причислять голоса только за партию. То есть, если человек указал номер кандидата, которому отдает предпочтение - это не будет учитываться при подсчете.