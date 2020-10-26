Притула: могу уже констатировать - "Голос" становится фракцией в Киевсовете

Кандидат от партии "Голос" на пост мэра Киева, шоумен, ведущий, волонтер Сергей Притула отмечает, что по результатам соцопросов его политическая сила имеет хорошие результаты на местных выборах, поэтому "Голос" станет фракцией в Киевском городском совете.

"Мы понимаем, что сегодня у нас будет очень беспокойная ночь. Потому что в условиях такой низкой явки, каждая сотня-другая голосов будет иметь значения. Сейчас наш штаб и наши депутаты на низком старте для того, чтобы выезжать на участки, если там будут зафиксированы какие-то нарушения ", - приводит слова Притулы во время брифинга в воскресенье пресс-служба "Команды Притулы" в Фейсбуке.

В политсиле отметили, что по результатам опроса социологической группы "Рейтинг" Притула в первом туре выборов на должность мэра Киева набирает 8,3% голосов и имеет высокие шансы попасть во второй тур вместе с Кличко.

Вместе с тем Притула отметил, что предварительные результаты партии "Голос" на выборах в Киеве уже является победой.

"Мы имеем очень хорошие показатели в соцопросах. И я могу уже констатировать, что" Голос "становится фракцией в Киевсовете", - сказал политик.