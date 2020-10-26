События

00:28 26.10.2020

Во Франции установлен новый антирекорд заражения коронавирусом – 52 010 человек за сутки

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Во Франции за последние дни фиксируюся рекордные показатели инфицирования коронавирусом COVID-19, в частности за минувшие сутки заболели 52 010 человек, кроме того 116 человек умерли, свидетельствую данные на портале worldometers.info.

Предыдущие рекордные показатели был зафиксированы за минувшие два дня- были 42 032 и 45 422 человек соответственно.

По состоянию на вечер 25 октября всего с начала пандемии COVID-19 общее количество инфицированных во Франции составляет 1 138 507 человек, умерли 34 761, активно болеющих – 993 424 человек.

Теги: #статистика #коронавирус #франция
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