Результаты выборов в Виннице будут известны до конца недели, прогнозирует председатель ТИК

Окончательные результаты местных выборов в Виннице могут быть известны до конца недели или позже, заявил на прямом включении на местном СМИ "Vежа" председатель Винницкой территориальной избирательной комиссии Дмитрий Шевчук.

"Не готов сказать точно, как долго это будет продолжаться. Я прогнозирую, что протоколы (участковых избирательных комиссий - ИФ) будут составлены или на следующий день, или на вторник к обеду. К нам эти протоколы попадут несколько позже из-за невысокой пропускной способности ТИК, тем более, что нужно будет обрабатывать четыре протокола. Затем состоится составления протоколов ТИК: сначала протоколы по голосованию за депутатов в Винницкий областной совет, затем - в районный совет, и только потом всех остальных протоколов", - сказал Шевчук.

На уточняющий вопрос, справятся ли в ТИК с обработкой результатов голосования до конца следующей недели, председатель комиссии ответил: "Думаю, что должны, но не готов сказать точно".

В целом председатель терризбиркома оценил ход выборов в Виннице как такой, который прошел удачно и без существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления граждан. В то же время Шевчук отмечает низкую явку избирателей, которая составила 31,34%. Таким образом, на выборах в Виннице проголосовали 92 784 избирателей.