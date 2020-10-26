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00:11 26.10.2020

Партии мэра Одессы для большинства в горсовете без ОПЗЖ потребуются депутаты еще минимум двух фракций – экзит-пол

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Партия "Доверяй делам" нынешнего мэра Одессы Геннадия Труханова, согласно результатам экзит-пола "Савик Шустер Студии", получит 19 мандатов в горсовете этого города, тогда как по итогам прошлых выборов у нее было 27, а к завершению каденции их число выросло до 29.

Всего в горсовете 64 места, и если ранее "Доверяй делам" могла получить большинство, кооперируясь с любой из фракций, то теперь большинство из двух фракций она может сформировать только с "Оппозиционной платформой - За жизнь" (ОПЗЖ). Экзит-пол дает ОПЗЖ 18 мандатов против 12-ти у "Оппозиционного блока" пять лет назад и 5-ти у группы ОПЗЖ в нынешнем горсовете Одессы.

Пока же мэру Труханову, получившему по данным опроса 34,4% голосов, предстоит отстоять свое мэрство во втором туре против кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика, у которого 17,93%.

Помимо "Доверяй делам" места в горсовете, согласно экзит-полу, потеряла "Евросолидарность": вместо 14-ти в 2015 году и 11-ти сейчас она получит 10.

Экзит-пол прогнозирует появление в горсовете Одессы двух новых фракций: президентской партии "Слуга народа" с 12 мандатами и партии Шария с 5 мандатами, которые сменят там Украинскую морскую партию Сергея Кивалова и "Самопомощь", получивших пять лет назад соответственно 6 и 5 голосов. К концу каденции нынешнего горсовета Украинская морская партия смогла сохранить 3 места, а "Самопомощь" – ни одного.

Теги: #выборы #госовет #одесса
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