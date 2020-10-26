ЕС призвал на основе уроков пандемии заключить глобальный договор в области здравоохранения

Европейский союз призвал на основе уроков пандемии коронавируса заключить глобальный договор в области здравоохранения и готов взять на себя лидерство в этом направлении.

"Потребность в лидерстве очевидна. И ЕС должен взять на себя эту ответственность", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в воскресенье на Всемирном саммите здравоохранения, который состоялся в форме видеоконференции.

Она сообщила, что в следующем году проведет Глобальный саммит по вопросам здравоохранения вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который будет председателем G20.

Цель будет заключаться в "объединении глобальных усилий, извлечении уроков из кризиса и обновлении глобального сотрудничества в области здравоохранения для этой эпохи пандемий".

"Здоровье в одной стране напрямую влияет на здоровье в другой более чем когда-либо в истории человечества. А трансграничные вирусы требуют трансграничных ответных мер, особенно по мере того, как мы переходим к следующей фазе этой пандемии", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она отметила, что в последние недели во всем мире и особенно в Европе эпидемиологическая картина ухудшается с каждым днем, налицо возвращение к мартовскому и апрельскому уровням, а в некоторых случаях и выше. Поэтому необходима трансграничная координация, и она в центре внимания ЕС, который учитывает уроки первой волны.

ЕС заключил соглашения с фармацевтическими компаниями о закупке необходимого количества будущей вакцины и начал подготовку к вакцинации на основе разработанной стратегии.

"И мы не остановимся, как только будут сделаны первые прививки. Мы будем централизованно собирать надежные данные и доказательства для оценки воздействия, эффективности и любых побочных эффектов", - обещала она.

Но, справившись с этой пандемией, в более долгосрочной перспективе, считает она, миру пора изменить общее отношение к охране здоровья человека.

"В современном мире нужно заботиться о своем здоровье, заботясь о нашей планете, нашем благополучии и устойчивом развитии. И нужно делать это вместе, через глобальное сотрудничество, а не через глобальную конкуренцию в области здравоохранения", - сказала фон дер Ляйен.