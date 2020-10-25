В Житомирской области начато 6 уголовных производств из-за нарушений избирательного законодательства - полиция

По состоянию на 23:00 в полицию Житомирской области поступило 36 сообщений о возможных нарушениях, связанных с избирательным процессом: составлено 5 административных протоколов, начато 6 уголовных производств.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, административные протоколы составлены по признакам правонарушения, предусмотренного ст.212-23 (повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования) Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно жителей Бердичева, Житомира, Овруча и Радомышльского и Хорошевского районов.

Также открыто 6 уголовных производств: три - по ст.157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

"Так, в Житомире на ряде участков не было обеспечено условий для надлежащего голосования граждан, а в Хорошевском районе в полицию обратились трое кандидатов в депутаты двух поселковых советов с заявлениями об отсутствии их фамилий в избирательных бюллетенях", - сказано в сообщении.

Еще три уголовных производства начато по ч.3 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза). В Коростышевском, Ружинском и Новоград-Волынском районах установлены факты незаконного получения/выдачи бюллетеней членами избирательных комиссий.

"Полицейские продолжают работать вблизи помещений УИК для обеспечения их сохранности, а в дальнейшем сопровождать процесс транспортировки избирательной документации в территориальные избирательные комиссии", - добавили в полиции.