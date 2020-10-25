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23:34 25.10.2020

Центральная власть должна начать слушать местное самоуправление, которое настроено на конструктивную работу - Филатов

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Власти Украины должны начать слушать местное самоуправление, поскольку оно настроено на конструктивную работу, а не вставлять ему палки в колеса, заявил мэр Днепра Борис Филатов.

"Центральная власть должна начать слушать местное самоуправление, мы настроены на конструктивную работу. Перестаньте сворачивать децентрализацию, перестаньте наступать на права местного самоуправления и, я думаю, что в принципе, особенно в ситуации, когда идет такая серьезная волна эпидемии (коронавируса COVID-19 – ИФ), нам нужно вместе работать", - сказал Филатов в воскресенье в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером", обращаясь к председателю партии "Слуга народа" Александру Корниенко.

Он считает, что после прошедших местных выборов представители властей Украины должны сделать выводы: "перестать включать административный ресурс, политически мотивированные уголовные дела, перестать вставлять палки в колеса местному самоуправлению, лезть к нам в карман и в душу".

"Я думаю, что в общих интересах: и нашего общества и нашей прекрасной страны мы найдем общий язык", - обратился Филатов к Корниенко.

Согласно экзит-полу, проведенному совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов соцкомпании Liberty Report, на выборах городского головы Днепра лидирует Филатов. Согласно результатам исследования, за Филатова проголосовали 44,47% жителей города. На втором месте – представитель партии "Громадська сила" Загид Краснов, за него проголосовали 14,44%, на третьем – представитель блока "Украинская перспектива" Александр Вилкул, за него проголосовали 11,27%.

Теги: #власть #выборы #филатов
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