Правозащитники сообщают о 280 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в республике достигло 280 человек.

Задержания, по данным "Весны", проводились в Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Волковыске, Гродно, Жабинке, Лиде, Ляховичах, Минске, Могилёве, Новополоцке, Пинске, Полоцке, Пружанах, Речице. Некоторых уже отпустили из милиции.

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков сообщил белорусским СМИ об около 120 задержанных в Минске и двух пострадавших правоохранителях.

Ранее официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила агентству "Интерфакс-Запад" информацию о том, что на акции протеста в Минске применялись спецсредства. "Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих", - заявила Чемоданова в воскресенье.

Чемоданова подчеркнула, что спецсредства применялись "исключительно для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на правоохранителей".

Она также уточнила, что информация о возможных пострадавших при пресечении акций протеста в Минске появится в понедельник.

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.