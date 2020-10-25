События

23:10 25.10.2020

К сведению: о брифинге руководства МВД и Нацполиции Украины касательно избирательного процесса

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В понедельник, 26 октября, в 14:00 состоится брифинг с участием руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины относительно хода избирательного процесса и действий подразделений МВД.

Место проведения: пресс-центр МВД, ул. Пилипа Орлика, 16. Вход с Центра культуры и искусств МВД.

На официальных страницах МВД и Нацполиции в Facebook будет вестись онлайн-трансляция мероприятия. Форма аккредитации: https://bit.ly/3knxXIQ. Аккредитация продлится до 12:00 26 октября.

В связи с режимом карантина будут действовать следующие ограничения: от одного медиа может быть не более трех человек; при себе обязательно иметь средства индивидуальной защиты; в зале запрещается оставлять средства индивидуальной защиты; просьба не приходить с признаками ОРВИ; в зале может находиться до 40 журналистов.

Теги: #анонс
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