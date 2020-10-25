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23:01 25.10.2020

В Луганской области на выборах проголосовали 37,2% избирателей - ОГА

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В Луганской области 37,2% избирателей приняли участие в голосовании на местных выборах, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"Избирательный процесс в Луганской области завершен. Проголосовали 37,2% избирателей. Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в Луганской области состоялись", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, в 20:00 завершился процесс волеизъявления граждан, все 307 избирательных участков закрыты.

"По оперативной информации в голосовании приняли участие 92 415 из 248 174 избирателей, или 37,2% от общего числа избирателей. Самая высокая избирательная активность граждан в Троицком районе. Здесь проголосовали 48,5% избирателей, самая низкая - в Старобельском - 29,6%", -добавили в ОГА.

Теги: #луганская #явка #выборы
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