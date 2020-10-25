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22:50 25.10.2020

Социологи пояснили, что некоторые интервьюеры оставляли своих детей проводить опрос "5 вопросов от президента" – координатор

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Координатор всеукраинского проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин отмечает, что проводившая опрос социологическая компания пояснила участие несовершеннолетних тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и листы для проведения опроса на своих детей.

"Подбором интервьюеров занималась социологическая компания. Пояснение было следующее, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, и если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я", - сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.

Теги: #опрос #президента
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