В Харькове на местных выборах проголосовали меньше трети избирателей

По предварительным данным, явка на выборах в Харькове и области составила чуть более 30%.

"По предварительным данным в Харькове проголосовали 323 152 (31,3%) избирателей, а по области (без Харькова - ИФ) - 325 506 (33,3%) избирателей", - сказала корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" глава облтеризбиркома Валерия Копорулина в воскресенье вечером.

Как сообщалось, на местных выборах в 2015 году в Харьковской области явка составила 42%, а в областном центре - 45,59%.