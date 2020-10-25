Угроза выборам в Броварах снята – замглавы ЦИК Дубовик

Угроза срыва выборов в Броварах Киевской области снята, тайное голосование обеспечено, заявляет заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.

"Угроза выборам в городе Бровары снята", - сказал Дубовик в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером.

Замглавы ЦИК рассказал, что во время заказа избирательных бюллетеней полиграфическое предприятие предложило Броварской городской территориальной избирательной комиссии, как дополнительную степень защиты, нанесение на контрольные талоны избирательных бюллетеней соответствующих номеров.

"Комиссия с этим согласилась. После чего ошибочно данный номер был нанесен не только на отрывной контрольный талон, но и на сам избирательный бюллетень. Когда днем это было обнаружено, комиссия собралась на заседание и приняла решение: чтобы обеспечить тайное голосование, провести следующую процедуру - после подсчета контрольных талонов убрать (путем отрезания) номера контрольных талонов, утилизировать их", - рассказал Дубовик.

По словам заместителя главы ЦИК, Броварская городская избирательная комиссия приняла соответствующее постановление № 185 в 18.20 воскресенья - еще до закрытия избирательных участков.

Он подчеркнул, что таким образом, Броварская городская территориальная избирательная комиссия исключила какие-либо манипуляции с результатами волеизъявления граждан и законностью результатов голосования в Броварской городской совет и по выборам Броварского городского головы.