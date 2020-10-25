Явка на местных выборах составила 37% по данным от 97% территориальных избирательных комиссий - глава ЦИК Диденко

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявляет, что явка на местных выборах составила 37% по данным от 97% территориальных избирательных комиссий.

"По состоянию на 21:24 минуты Центральная избирательная комиссия получила информацию от 97% территориальных избирательных комиссий, почти полную информацию. По нашей информации явка составила 37% приблизительно", - сказал Диденко на брифинге в воскресенье вечером.

По сравнению с выборами 2015 года явка уменьшилась, тогда она составила 46,6%

Он отметил, что более высокая активность избирателей наблюдалась на Западной Украине, в частности, наивысший результат в Тернопольской области – 46,77%, а самая низкая активность в Донецкой области – 31,67%.

По словам Диденко, в ближайшее время ЦИК предоставит окончательную информацию по явке.