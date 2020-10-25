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22:24 25.10.2020

Армения и Азербайджан согласились на гуманитарное перемирие в Карабахе с 8:00 26 октября – госдеп США

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Главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября, информирует в воскресенье госдеп США.

"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 08:00 местного времени 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в коммюнике госдепа США.

В документе отмечается, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября ".

Теги: #сша #урегулирование #армения #азербайджан
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