ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА УЖГОРОДА: АНДРИИВ – 23,8%, ЩАДЕЙ – 22,7%, РАТУШНЯК – 14,7%

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Харькову: Кернес – 57,9%, Фельдман – 12,12%, Кучер – 11,98%, Абрамичев – 6,23%, Черняк – 4,51%
Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Киеву: Кличко – 45,93%, Попов – 9,62%, Верещук – 8,53%, Кучеренко – 7,82%, Притула – 7,27%
Из-за низкой явки следующие 5 лет у людей будут возникать вопросы относительно легитимности того или иного мэра - Корниенко
Социологи пояснили, что некоторые интервьюеры оставляли своих детей проводить опрос "5 вопросов от президента" – координатор
"Слуга народа" сохраняет вектор на объединение страны, а местным советам следует заниматься не политикой, а решением конкретных проблем – Корниенко
Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Виннице: в горсовет проходят "Украинская стратегия Гройсмана", "Евросолидарность", "Слуга народа" и "ОПЗЖ"
Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Черновцов: Кличук – 29,1%, Михайлишин – 21,4%, Каспрук – 17,9%, Другановский – 13,6%
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