События

22:18 25.10.2020

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА УЖГОРОДА: АНДРИИВ – 23,8%, ЩАДЕЙ – 22,7%, РАТУШНЯК – 14,7%

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Теги: #молния
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22:23 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ЧЕРНОВЦОВ: КЛИЧУК – 29,1%, МИХАЙЛИШИН – 21,4%, КАСПРУК – 17,9%, ДРУГАНОВСКИЙ – 13,6%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ЧЕРНОВЦОВ: КЛИЧУК – 29,1%, МИХАЙЛИШИН – 21,4%, КАСПРУК – 17,9%, ДРУГАНОВСКИЙ – 13,6%

22:14 25.10.2020
ЯВКА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ СОСТАВИЛА 37% ПО ДАННЫМ ОТ 97% ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ - ГЛАВА ЦИК ДИДЕНКО

ЯВКА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ СОСТАВИЛА 37% ПО ДАННЫМ ОТ 97% ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ - ГЛАВА ЦИК ДИДЕНКО

22:06 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ВИННИЦЫ: МОРГУНОВ - 66%, КУДЛАЕНКО – 11,8%, БОРЗОВ - 9%, УЗЕЛКОВ – 4,6%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ВИННИЦЫ: МОРГУНОВ - 66%, КУДЛАЕНКО – 11,8%, БОРЗОВ - 9%, УЗЕЛКОВ – 4,6%

21:46 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА НИКОЛАЕВА: СЕНКЕВИЧ – 40,7%, ЧАЙКА – 26,7%, ДОМБРОВСКАЯ – 16,8%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА НИКОЛАЕВА: СЕНКЕВИЧ – 40,7%, ЧАЙКА – 26,7%, ДОМБРОВСКАЯ – 16,8%

21:23 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА КРИВОГО РОГА: ВИЛКУЛ – 42,8%, ШЕВЧИК – 31%, ПАВЛОВ – 7,9%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА КРИВОГО РОГА: ВИЛКУЛ – 42,8%, ШЕВЧИК – 31%, ПАВЛОВ – 7,9%

21:14 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ЛЬВОВА: САДОВЫЙ – 41,1%, СИНЮТКА – 27,3%, КОШУЛИНСКИЙ – 9,9%, РУЩИШИН – 5,6%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ЛЬВОВА: САДОВЫЙ – 41,1%, СИНЮТКА – 27,3%, КОШУЛИНСКИЙ – 9,9%, РУЩИШИН – 5,6%

20:53 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ЧЕРКАСС: БОНДАРЕНКО – 32,6%, ЕВПАК – 19,8%, ИЛЬЧЕНКО – 17,8%, ПУСТОВАР – 5,9%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ЧЕРКАСС: БОНДАРЕНКО – 32,6%, ЕВПАК – 19,8%, ИЛЬЧЕНКО – 17,8%, ПУСТОВАР – 5,9%

20:25 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ДНЕПРУ: ФИЛАТОВ – 44,47%, КРАСНОВ – 14,44, ВИЛКУЛ - 11,27%, РЫЖЕНКО – 10,6%, НИКИТИН - 8,81%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ДНЕПРУ: ФИЛАТОВ – 44,47%, КРАСНОВ – 14,44, ВИЛКУЛ - 11,27%, РЫЖЕНКО – 10,6%, НИКИТИН - 8,81%

20:12 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ В ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ: "БЛОК ВАДИМА БОЙЧЕНКО" – 45,6%, "ОПЗЖ" – 31,4%, "ПАРТИЯ ШАРИЯ" – 6,2%, "СЛУГА НАРОДА" – 5,7%, "СИЛА ЛЮДЕЙ" – 5%

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ В ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ: "БЛОК ВАДИМА БОЙЧЕНКО" – 45,6%, "ОПЗЖ" – 31,4%, "ПАРТИЯ ШАРИЯ" – 6,2%, "СЛУГА НАРОДА" – 5,7%, "СИЛА ЛЮДЕЙ" – 5%

20:09 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА АЛЕКСАНДРИИ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛ.: КУЗЬМЕНКО – 55,5%, У ЦАПЮКА – 37,1%

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА АЛЕКСАНДРИИ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛ.: КУЗЬМЕНКО – 55,5%, У ЦАПЮКА – 37,1%

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