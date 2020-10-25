"Евросолидарность" планирует в понедельник обнародовать результаты параллельного подсчета голосов - Порошенко

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и призвал защитить результаты выборов от фальсификаций.

"Хочу поблагодарить и тех добросовестных членов участковых территориальных избирательных комиссий, на плечи которых ложится бессонная ночь после очень тяжелого дня. Очень ответственная работа по защите волеизъявления - а де-факто защиты Украины - не дать возможность дельцам, преступникам и власти исказить волеизъявление граждан. Я очень рассчитываю на ответственное отношение к своим обязанностям всех участников избирательного процесса", - цитируются слова Порошенко в сообщении на сайте "Евросолидарности".

Порошенко также поблагодарил всех явившихся на выборы украинцев, отметив, что низкая явка свидетельствует о разочаровании и недоверии людей к действующей власти.

"Большинство проголосовало за европейское будущее Украины, за возвращение страны на рельсы движения в Европу. Чрезвычайно важно, я надеюсь, что угрозы федерализации государства или тотальной победы российских политических сил в восточных регионах - не оправдались. Поскольку украинцы продемонстрировали очень ответственное отношение к голосованию", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

Порошенко заявил, что "Евросолидарность" проводит параллельный подсчет голосов, который уже начался и будет продолжаться до полного подсчета результатов.

"Я надеюсь, что завтра в течение дня нам удастся обнародовать первые итоги параллельного подсчета голосов. И тот опыт, который у нас есть за последние четыре избирательные кампании, свидетельствует об абсолютной надежности этого механизма", - подчеркнул политик.

По его словам, у партии уже сформированы мобильные группы, в составе которых есть и депутаты, и юристы, и представители общественных организаций.

По словам Порошенко, партия получает тревожные сигналы из ряда областей Украины, свидетельствующие о том, провластные и другие олигархические проекты, которые защищаются и поддерживаются властью будут пытаться протолкнуть на уровнях общин и местных советов.