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21:37 25.10.2020

Центр ежегодно передает больше возможностей и ресурсов на места, но не разрешит никому превращать города, села и громады в "персональные вотчины" – Офис президента

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В Офисе президента Украины отмечают, что предвыборная кампания на местных выборах соответствовала самым высоким стандартам демократии и подсчет голосов также должен быть честным и без затягивания.

"Сегодня состоялось голосование на местных выборах почти на всей территории нашей страны. Приветствуем их результаты. Констатируем, что предвыборная кампания в целом, ход голосования и в целом процесс выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам, действующему законодательству. Все политические силы - участники процесса выборов, а также кандидаты имели полный спектр возможностей для донесения своей позиции до избирателей", - говорится в заявлении на сайте ОП в воскресенье.

В Офисе Зеленского отметили, что отдельные нарушения, которые зафиксировали правоохранители, должны быть расследованы, и получить судебный вердикт.

"Никаких вмешательств в избирательный процесс со стороны органов государственной власти и должностных лиц Украины не было. Это, кстати, безусловный приоритет для правового и демократического государства – абсолютно свободное волеизъявление граждан. Не сомневаемся, что подсчет голосов также будет честным, профессиональным, безупречным и без всякого традиционного искусственного затягивания. Именно так работают демократии", - подчеркивается в сообщении.

В Офисе президента указали, что в результате успешной реформы децентрализации именно местный уровень власти стал ключевым в создании действительно комфортных и цивилизованных условий жизни в городах, областях, районах и общинах.

"Вертикаль центральной власти ежегодно увеличивает финансовый потенциал и возможности, которые передаются на места. От эффективности и добропорядочности избранных сельских, поселковых, городских голов и депутатов местных советов будет зависеть качество жизни каждого гражданина. Центральная власть готова сотрудничать со всеми представителями горизонтали местной власти ради создания и усиления цивилизованных условий жизни по всей Украине. Подчеркиваем, что увеличение финансового потенциала и возможностей для представителей местной власти не означает, что государство разрешит кому-либо превратить свой город, район или громаду в персональную вотчину. Закон – один для всех. Ответственность перед государством и обществом – это аксиома для местных органов власти", - заявили в ОП.

Теги: #офис #выборы #президента
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