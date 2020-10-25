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21:33 25.10.2020

В Николаевской области голосование преимущественно прошло без серьезных нарушений - полиция

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В Николаевской области процесс волеизъявления граждан преимущественно прошел без серьезных нарушений, сообщает полиция области.

"В 20:00 избирательные участки отчитались о закрытии. Преимущественно процесс волеизъявления граждан прошел без серьезных нарушений. Сейчас члены комиссий осуществляют подсчет голосов.  Полицейские на местах продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и сопровождение вывоз избирательной документации», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что всего 25 октября в полицию поступило 94 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, из них составлены четыре административных протокола (за повреждения бюллетеней), два факты не нашли своего подтверждения, за 88 - решения принимаются.

Теги: #николаевская #нарушения
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