ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА КРИВОГО РОГА: ВИЛКУЛ – 42,8%, ШЕВЧИК – 31%, ПАВЛОВ – 7,9%

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Харькову: Кернес – 57,9%, Фельдман – 12,12%, Кучер – 11,98%, Абрамичев – 6,23%, Черняк – 4,51%
Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Киеву: Кличко – 45,93%, Попов – 9,62%, Верещук – 8,53%, Кучеренко – 7,82%, Притула – 7,27%
Выборы на Донбассе и в Крыму обязательно состоятся после создания безопасных условий, вывода НВФ и сил государства-агрессора – Офис президента
"Лендлорды" в двух ОТГ Николаевщины и Сумщины попытались провести самопровозглашенные выборы в сельсоветы - Айвазовская
Центр ежегодно передает больше возможностей и ресурсов на места, но не разрешит никому превращать города, села и громады в "персональные вотчины" – Офис президента
В ЦИК надеются, что окончательные результаты местных выборов в Украине станут известны через 3-5 дней
Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по выборам в Криворожский горсовет: проходят 4 партии - "Слуга народа", "Блок Вилкула", "ОПЗЖ" и "Сила людей"
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