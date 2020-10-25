Заболевший COVID-19 Кличко чувствует себя хорошо

Мэр Киева Виталий Кличко чувствует себя хорошо, и надеется, что очередной тест на COVID-19, который он собирается сдавать в понедельник, будет отрицательным.

"Я завтра буду сдавать следующий тест, и держу кулаки за то, что тест будет негативным, что это (результаты предыдущего теста – ИФ) было ошибкой", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга вечером в воскресенье.

Он сообщил, что чувствует себя "абсолютно нормально".

"Никаких симптомов у меня нет, ни температуры, ни кашля", - уточнил мэр.

Кличко подчеркнул, что чувствует себя хорошо, и ждет, когда "врачи дадут ему зеленый свет, чтобы возвратиться к работе".