События

21:21 25.10.2020

Заболевший COVID-19 Кличко чувствует себя хорошо

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Мэр Киева Виталий Кличко чувствует себя хорошо, и надеется, что очередной тест на COVID-19, который он собирается сдавать в понедельник, будет отрицательным.

"Я завтра буду сдавать следующий тест, и держу кулаки за то, что тест будет негативным, что это (результаты предыдущего теста – ИФ) было ошибкой", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга вечером в воскресенье.

Он сообщил, что чувствует себя "абсолютно нормально".

"Никаких симптомов у меня нет, ни температуры, ни кашля", - уточнил мэр.

Кличко подчеркнул, что чувствует себя хорошо, и ждет, когда "врачи дадут ему зеленый свет, чтобы возвратиться к работе".

Теги: #киев #кличко #самочувствие
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