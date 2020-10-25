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21:19 25.10.2020

Большинство нарушений - агитация в день выборов и нарушение тайны голосования – глава Нацполиции

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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркивает, что почти треть всех нарушений выборного процесса в Украине составили попытки ведения агитации в день выборов.

"Больше всего нарушений - агитация в день выборов, практически треть, также 234 случая нарушения тайны голосования, подкуп избирателей - 191 случай и незаконное уничтожение избирательной документации - 159 случаев", - сказал Клименко в воскресенье в ходе брифинга в Киеве.

Всего с 8 утра до закрытия участков Нацполиция получила 4 375 заявлений и уведомлений о нарушении избирательного процесса, составлено 224 админпротокола, начато 77 уголовных производств.

В течение дня было зафиксировано 12 сообщений о минировании 18 объектов в Винницкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской области, а также о минировании 1 автомобиля. Также было зафиксировано 12 случаев обесточивания избирательных участков.

Клименко также сообщил, что правоохранители установили организатора и участников "карусели" избирателей в Киевской области, а также организаторов "сети" по подкупу избирателей, получавших деньги за голосование в Киевской области.

Теги: #нацполиция #нарушения #выборы
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Интерфакс-Украина
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