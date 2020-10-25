События

21:14 25.10.2020

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ЛЬВОВА: САДОВЫЙ – 41,1%, СИНЮТКА – 27,3%, КОШУЛИНСКИЙ – 9,9%, РУЩИШИН – 5,6%

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Теги: #молния
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21:23 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА КРИВОГО РОГА: ВИЛКУЛ – 42,8%, ШЕВЧИК – 31%, ПАВЛОВ – 7,9%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА КРИВОГО РОГА: ВИЛКУЛ – 42,8%, ШЕВЧИК – 31%, ПАВЛОВ – 7,9%

20:53 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ЧЕРКАСС: БОНДАРЕНКО – 32,6%, ЕВПАК – 19,8%, ИЛЬЧЕНКО – 17,8%, ПУСТОВАР – 5,9%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ЧЕРКАСС: БОНДАРЕНКО – 32,6%, ЕВПАК – 19,8%, ИЛЬЧЕНКО – 17,8%, ПУСТОВАР – 5,9%

20:25 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ДНЕПРУ: ФИЛАТОВ – 44,47%, КРАСНОВ – 14,44, ВИЛКУЛ - 11,27%, РЫЖЕНКО – 10,6%, НИКИТИН - 8,81%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ДНЕПРУ: ФИЛАТОВ – 44,47%, КРАСНОВ – 14,44, ВИЛКУЛ - 11,27%, РЫЖЕНКО – 10,6%, НИКИТИН - 8,81%

20:12 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ В ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ: "БЛОК ВАДИМА БОЙЧЕНКО" – 45,6%, "ОПЗЖ" – 31,4%, "ПАРТИЯ ШАРИЯ" – 6,2%, "СЛУГА НАРОДА" – 5,7%, "СИЛА ЛЮДЕЙ" – 5%

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ В ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ: "БЛОК ВАДИМА БОЙЧЕНКО" – 45,6%, "ОПЗЖ" – 31,4%, "ПАРТИЯ ШАРИЯ" – 6,2%, "СЛУГА НАРОДА" – 5,7%, "СИЛА ЛЮДЕЙ" – 5%

20:09 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА АЛЕКСАНДРИИ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛ.: КУЗЬМЕНКО – 55,5%, У ЦАПЮКА – 37,1%

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА АЛЕКСАНДРИИ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛ.: КУЗЬМЕНКО – 55,5%, У ЦАПЮКА – 37,1%

20:08 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ДРОГОБЫЧА ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ТАРАС КУЧМА – 39,5%, АНДРЕЙ ВЕСЕЛЫЙ – 25,9%, МИХАИЛ ЗАДОРОЖНИЙ – 18,3%

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА ДРОГОБЫЧА ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ТАРАС КУЧМА – 39,5%, АНДРЕЙ ВЕСЕЛЫЙ – 25,9%, МИХАИЛ ЗАДОРОЖНИЙ – 18,3%

20:06 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА МАРИУПОЛЯ: БОЙЧЕНКО – 68,1%, КЛИМЕНКО – 22,8%,

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА МАРИУПОЛЯ: БОЙЧЕНКО – 68,1%, КЛИМЕНКО – 22,8%,

20:05 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ОДЕССЕ: ТРУХАНОВ – 34,4%, СКОРИК – 17,93%, ФИЛИМОНОВ – 13,75%, ОБУХОВ – 12,52%, КИВАЛОВ - 5,44%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ОДЕССЕ: ТРУХАНОВ – 34,4%, СКОРИК – 17,93%, ФИЛИМОНОВ – 13,75%, ОБУХОВ – 12,52%, КИВАЛОВ - 5,44%

20:03 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ В ГОРСОВЕТ КИЕВА: "УДАР" – 21,3%, "ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ" – 18%, "СЛУГА НАРОДА" – 9,5%, "ГОЛОС" – 7,2%, "ЕДНИСТЬ" – 6,8%, "ОПЗЖ" – 6,7%

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ В ГОРСОВЕТ КИЕВА: "УДАР" – 21,3%, "ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ" – 18%, "СЛУГА НАРОДА" – 9,5%, "ГОЛОС" – 7,2%, "ЕДНИСТЬ" – 6,8%, "ОПЗЖ" – 6,7%

20:03 25.10.2020
ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ХАРЬКОВУ: КЕРНЕС – 57,9%, ФЕЛЬМАН – 12,12%, КУЧЕР – 11,98%, АБРАМИЧЕВ – 6,23%, ЧЕРНЯК – 4,51%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ХАРЬКОВУ: КЕРНЕС – 57,9%, ФЕЛЬМАН – 12,12%, КУЧЕР – 11,98%, АБРАМИЧЕВ – 6,23%, ЧЕРНЯК – 4,51%

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Интерфакс-Украина
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