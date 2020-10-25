Зеленский: каждые следующие свободные выборы – еще одно доказательство того, что Украина "навсегда свободна"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что в Украине прошли свободные демократические выборы, что является проявлением настоящей демократии.

"В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь – свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна – нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Зеленский отметил, что в Украине всегда слишком много предвыборных эмоций, и люди всё еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга, искать компромиссы, сотрудничать.

"И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов в общества безгранична. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажет: да скорее бы всё это закончилось! Хотим тишины и... правды. Ответственности. Искренности. Вот, кстати, чего до сих пор не хватает в нашей большой политике", - считает он.

При этом Зеленский еще раз подчеркнул, какая все-таки роскошь есть у граждан Украины. "В мире немало "демократий" – по самоопределению. Настоящих демократий не так уж и много. Таких, где выбор людей действительно имеет значение. У нас выбор точно есть. И действительно имеет большое значение. Однако хорошо известный парадокс: когда у тебя что-то есть – часто не ценишь. Особенно это касается нашей молодежи. Думают: выборы - это не важно, тем более местные. Это же не президента избирают. Хочу напомнить каждому: всё в этой жизни действительно зависит от того, как решишь ты. Или – как решит кто-то за тебя. Вот почему выборы важны. Должны этому научиться. Сегодня. Завтра. Всегда. Личная ответственность за любой выбор – только так формируются зрелые и конкурентные общества", - указал он.