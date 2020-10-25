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21:05 25.10.2020

Зеленский намерен "жестко следить" за избранными местными властями

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Зеленский намерен "жестко следить" за избранными местными властями

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что намерен жестко за новоизбранными местными властями в стране, от которых зависит качество жизни, и с чем граждане Украина сталкиваются ежедневно.

"Мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент. Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов - все это и многое другое не в полномочиях президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей. Но работают ли они на тебя? Будут ли они работать в новых реалиях?", - написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Зеленский заявил, что будет жестко следить за новоизбранной местной властью. "Это крайне важно для страны. Потому что это – именно о качестве жизни. О том, с чем рядовой гражданин сталкивается ежедневно и что формирует его представления о профессионализме власти в целом", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что президент – "это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственное развитие".

"Местная власть – это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране", - призвал он.

Зеленский верит, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть, и пообещал сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями.

"И помните: мы – свободные и мы вправе самостоятельно выбирать свой путь. Украина – это ты!", - добавил он.

Теги: #реакция #зеленский #выборы
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