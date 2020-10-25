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21:01 25.10.2020

"ОПЗЖ" удовлетворена результатами выборов по итогам экзит-полов – Левочкин

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) удовлетворена результатами выборов по итогам экзит-полов, сообщил глава исполкома политической партии Сергей Левочкин.

"Мы удовлетворены теми цифрами, которые мы уже знаем по результатам экзит-полов, особенно это касается Юго-востока нашей страны – традиционных базовых регионов нашей партии и, конечно же, города Киева, где наш кандидат в мэры попадает во второй тур на основании практически всех экзит-полов", - сказал Левочкин на брифинге в воскресенье вечером.

"Задача нашей команды сейчас - защитить результат", - добавил он.

По данным экзит-полов, на местных выборах в Киеве с большим отрывом побеждает действующий мэр Виталий Кличко.

При этом кандидат в мэры Киева Александр Попов отметил, что ожидает более оптимистических результатов по итогам подсчета голосов (по данным опроса экзит-пола "Рейтинга", у Попова - 8,6%, по итогам экзит-пола "Савик Шустер студии" - 9,62%).

"Я смотрю на будущий результат более оптимистично, чем он сейчас выглядит", - сказал Попов.

Теги: #опзж #выборы
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